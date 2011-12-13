Fitch знизив прогноз росту світової економіки у 2012 році з 2,7% до 2,4%

Міжнародне рейтингое агентство Fitch Ratings очікує росту світової економіки (на підставі ринкових обмінних курсів) на рівні 2,4% у 2012 р. і 3,0% у 2013 р. порівняно з прогнозованими раніше 2,7% і 3,1%.

Про це йдеться в новому квартальному звіті "Глобальний економічний прогноз", опублікованому на сайті Fitch Ratings.

Згідно зі звітом, Fitch прогнозує уповільнення росту найбільших розвинених економік до 1,3% у 2011 р. і збереження слабкого росту на рівні 1,2% у 2012 р., після чого настане помірне прискорення: до 1,9% у 2013 р.

"Fitch прогнозує подальше уповільнення росту в єврозоні до рівня лише 0,4% в 2012 р., зважаючи на те, що посилення фіскальних заходів і погіршення умов на фінансових ринках призводять до складнішої кредитної кон'юнктури для ширшої економіки", - зазначає директор в аналітичній групі Fitch з суверенних емітентів Гергелі КІСС.

Помірні негативні квартальні темпи росту очікують в єврозоні у наступних кварталах і серед чотирьох провідних членів єврозони. Fitch чекає скорочення ВВП в Італії за 2012 р. на 0,5%. "У той же час ймовірність явного скорочення економіки єврозони у 2012 р. нині оцінюється як один до трьох", - каже Г. КІСС.

Відновлення економіки США, на думку Fitch, залишиться стриманим в короткостроковій перспективі з сильнішими очікуваннями росту з другої половини 2012 р. І надалі при цьому несприятливими моментами для росту залишаться ринок житла, а також посилення податково-бюджетної політики на рівні близько 1% ВВП. На тлі слабкого росту ВВП в єврозоні сталося послаблення економічного прогнозу по Великобританії, щодо якої Fitch знову переглянув у бік пониження прогноз по росту ВВП: до рівня лише 0,7% у 2012 р. і 2,0% у 2013 р.

У той же час Fitch очікує, що економічне зростання країн БРІК залишиться сильним впродовж прогнозного горизонту, на рівні 6,3% у 2012 р. і 6,6% у 2013 р., що значно вище за темпи росту у найбільших країн з розвиненою економікою і глобальних темпів росту. Проте як і у найбільших країн з розвиненою економікою, ріст в Китаї і Росії сповільниться в майбутні роки. Бразилія і Індія вже відчули різке уповільнення цього року і, як очікується, відновлять частину втраченої динаміки до 2013 р.