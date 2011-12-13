Бюджет-2012 слід розраховувати виходячи з росту ВВП на рівні 0% - Уманський

Державний бюджет України на 2012 рік слід розраховувати виходячи з прогнозного росту валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 0%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив колишній заступник міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ під час круглого столу в Інституті Горшеніна.

Отже, експерт пропонує прибуткову частину бюджету залишити на рівні 2011 року.

І.УМАНСЬКИЙ також вважає необхідним змінити прогнозний курс гривні на 2012 рік. Свою позицію він пояснив реаліями стану торгового балансу, об'єму надходжень інвестицій, об'ємами погашення як суверенного боргу, так і комерційного сектора.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня прийняла в першому читанні проект державного бюджету на 2012 рік.

Держбюджет-2012 розрахований виходячи з таких макропоказників: ріст ВВП - 5%, номінальний ВВП - 1,505 трлн. грн., інфляція - 7,9%, індекс цін виробників - 9,4%.

Прибутки держбюджету у 2012 році, порівняно з 2011 роком, планується збільшити на 12,8% - до 337,557 млрд. грн., у т.ч. прибутки загального фонду - на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Уряд має намір витрати держбюджету збільшити на 7% - до 337,557 млрд. грн., у т.ч. витрати загального фонду - на 8%, до 314,881 млрд. грн.

Наступного року планується повернути видані з держбюджету кредити на 12,336 млрд. грн., надати - на 12,437 млрд. грн.