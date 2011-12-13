Експерт прогнозує стабільність попиту на валюту у грудні

Попит на готівкову валюту у грудні буде стабільним за рахунок адміністративних заходів Національного банку України і стійкої гривні.

Таку думка в коментарі УНІАН висловив керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола ІВЧЕНКО.

У той же час на його думку, резерви регулятора продовжать знижуватися для компенсації відтоку валюти по платіжному балансу.

М.ІВЧЕНКО сказав, що об'єм придбаної населенням в листопаді готівкової валюти підвищився на 0,47%, до 2,4632 млрд. дол., проданою - на 4,88%, до 1,0935 млрд. дол. У результаті, чисте сальдо купівлі валюти скоротилося на 0,64%, до 1,4 млрд. дол.

"Паспортизація валютообмінних операцій виявилася ефективною і понизила місячний попит на готівкову валюту приблизно на 20-30%. Проте, частина попиту пішла на тіньовий валютний ринок", - зазначає М.ІВЧЕНКО.

Також він повідомляє, що об'єм депозитів населення в іноземній валюті в листопаді скоротився на 118,82 млн. дол., що сталося уперше за останні п'ять місяців. У результаті, за межі банківської системи минулого місяця пішло 1,5188 млрд. дол. готівкової валюти.

Івченко каже, що стабілізація попиту на готівкову валюту, а також частковий розрахунок за російський газ в рублях дав можливість НБУ у листопаді понизити об'єм продажу доларів США на міжбанку на 21,58%, до 1,436 млрд. дол. У результаті цього, а також здешевлення євро в листопаді на ринку Forex на 2,71%, золотовалютні резерви Нацбанку минулого місяця скоротилися на 1,75 млрд. дол. - до 32,408 млрд. дол. У той же час, регулятор продовжив диверсифікувати свої резерви, купивши 282 млн. євро і 350,4 млн. австралійських доларів.