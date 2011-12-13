Експерти: дефіцит зовнішньоторговельного балансу України у2011р. складе 13,2 млрд. дол.

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками 2011 року очікують на рівні 13,2 млрд. дол.

Про це йдеться в огляді, підготовленому експертами ПАТ "ІНГ Банк Україна", який має в розпорядженні УНІАН.

У огляді сказано, що дефіцит торгового балансу в жовтні досяг максимуму з осені 2008 р. При цьому в листопаді-грудні експерти чекають деякого поліпшення цього показника.

Також вони зазначають, що динаміка торгового балансу не матиме в короткостроковій перспективі впливу на стабільність гривні.

Згідно з оглядом, значне погіршення показника зовнішньоторговельного балансу в другому півріччі 2011 р. не стало для учасників ринку несподіванкою, враховуючи скорочення експортних надходжень на тлі зниження глобального попиту, а також і надалі високих об'ємів імпорту на тлі високого внутрішнього попиту. Таким чином, дефіцит торгового балансу виріс в жовтні до максимуму з кризи 2008 р., досягнувши позначки в 1,8 млрд. дол. Показник дефіциту торгового балансу з початку року вже досяг 11,4 млрд. дол. (ріст на 66% в річному численні).

Показник росту експорту в річному розрахунку продовжує сповільнюватися на тлі послаблення попиту на зовнішніх ринках. На цю тенденцію, на думку експертів банку, вплинуло значне зниження показника росту експорту в секторі машинобудування (16,1% у річному численні за жовтень проти середнього показника в 36,4% за 2011 р.), металургії (16,5% проти 31,9%), а також як і раніше низьких об'ємів експорту зернових (9,7% проти 30,9%). З іншого боку, показник росту імпорту був вищий за показник експорту. Зокрема, рівень росту залишався високим в енергетичному секторі (20,8% у річному розрахунку за жовтень) і секторі машинобудування (53,4%) на тлі росту ціни на газ і високого споживчого попиту відповідно.

"Наш прогноз по річному дефіциту торгового балансу залишається на рівні 13,2 млрд. дол., або 8,6% від ВВП", - сказано в огляді.