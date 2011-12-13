Депутат пропонує покласти на ДПСУ контроль за оцінкою нерухомості, землі та автомобілів

Народний депутат Андрій ПІНЧУК (Партія регіонів) пропонує покласти на Державну податкову службу України контроль над діяльністю оцінювачів нерухомості, земельних ділянок і вживаних автомобілів, щоб уникнути заниження оцінної вартості цього майна і, відповідно, ухилення від податків.

Про це йдеться у законопроекті №9574 "Про внесення змін до Податкового кодексу України з регулювання деяких питань оподаткування майна", внесеному у Верховну Раду 9 грудня 2011 року.

Згідно з пояснювальною запискою, на сьогодні існує правовий провал у сфері регулювання питання визначення оцінної вартості нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок і вживаних транспортних засобів, для нарахування і сплати обов'язкових податків і зборів.

На думку депутата, сфера оцінки майна (нерухомості, земельних ділянок, вживаних транспортних засобів) стала тіньовою сферою, за допомогою якої можна за домовленістю з оцінювачем встановити необхідну для платника податків вартість майна, на підставі якої платник уникне або значно зменшить розміри податків і зборів, які він зобов'язаний сплатити.

"Такі махінації на ринку відчуження майна негативно впливають на систему оподаткування, призводять до недоотримання державним бюджетом України мільярдів гривень, підвищують рівень корумпованості і, як наслідок, призводять до втрати державою контролю у сфері здійснення операцій з нерухомістю і вживаними транспортними засобами ", - сказано у пояснювальній записці.

Депутат, щоб уникнути випадків навмисного заниження вартості майна для зменшення розміру податків і зборів, пропонує визначити єдиний підхід до визначення оцінної вартості майна, а також встановити контроль за діяльністю оцінювачів з боку ДПСУ замість Фонду державного майна України і Державного агентства земельних ресурсів України.