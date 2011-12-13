Проект бюджету буде внесено у парламент наступного тижня - Азаров

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що проект державного бюджету на 2012 рік буде внесений у Верховну Раду України наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

"Тому уряд зараз працює над бюджетом. Я думаю, що в понеділок ми його розглянемо і наступного тижня подамо до Верховної Ради", - сказав М.АЗАРОВ.

У той же час на уточнювальне питання, чи буде закладена ціна в 400 доларів за тисячу кубометрів газу в проект бюджету-2012, прем'єр відповів: "Яка буде ціна на газ, покаже найближче майбутнє. Але ми повинні виходити з того подарунка, який нам, на превеликий жаль, зробила Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО. Ось з цього і виходимо".