Інфляція в Польщі виросла до 4,8%

Варшава. Індекс споживчих цін у Польщі в листопаді у річному вираженні збільшився на 4,8% після 4,3% зростання у жовтні.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив державний комітет статистики країни GUS у вівторок.

Згідно з повідомленням, інфляція минулого місяця перевищила прогнози аналітиків, що чекали її збільшення рік до року на 4,4%.

GUS відзначив, що найбільше на зростання цін вплинуло подорожчання продуктів харчування (+1,3%), транспортних (+1,5%) і медичних послуг (+2,3%).

Інфляція в місячному вираженні збільшилася на 0,7% після аналогічного зростання з вересня по жовтень.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Польщі, яка на початку року становила 3,6%, у травні вперше за десятиліття склала 5%, після чого почала знижуватися, досягши 4,2% в липні.

У вересні темп зростання цін несподівано знизився до 3,9 з 4,2% у серпні.

Довідка УНІАН. Польська влада чекає в поточному році інфляцію не вище 3,5%, тоді як аналітики прогнозують її близько 4-процентне зростання. У 2010 році темп зростання споживчих цін у Польщі знизився до 2,6% з 3,5% в 2009 році.