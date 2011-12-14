Гонконг визнано найрозвиненішим фінринком світу. На другому місці - США

Всесвітній економічний форум визнав Гонконг найрозвиненішим світовим ринком. Ця територія вперше обійшла у рейтингу США і Велику Британію.

Згідно із звітом ВЕФ, США перейшли на друге місце через побоювання, які пов`язані з фінансовою стабільністю країни, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Коефіцієнт фінансової стійкості ВЕФ оцінює фінансові системи 60 країн.

"Сходження Гонконгу на вершину нашого списку стало важливим етапом", - заявив виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Кевін СТЕЙНБЕРГ.

До першої десятки фінансових ринків ВЕФ увійшли: Гонконг, США, Велика Британія, Сінгапур, Австралія, Канада, Нідерланди, Японія, Швейцарія, Норвегія. Україна у цьому списку посіла 54-е місце.

У звіті зазначається, що підвищенням свого статусу Гонконг зобов`язаний не банківській сфері, а таким послугам, як первинне розміщення акцій (IPO) і страхування.

Рейтинг, який уперше було складено в 2008 році, враховує ефективність і обсяг банківської діяльності, а також інші фінансові послуги, сприятливість ведення бізнесу і фінансову стабільність.