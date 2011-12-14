Сьогодні на торгах тиск на конкурентів долара збережеться - експерт

За збереження тиску на конкурентів долара в середу, 14 грудня, можлива також корекція євро і фунта до рівнів 1,3100 і 1,5530, відповідно, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, підтримкою євро буде рівень 1,2940, а пари фунт/долар - 1,5400.

Новинний фон буде напруженим у першій половині європейських торгів. Важливими для ринку стануть дані з рівня безробіття в Британії та зміни обсягу промислового виробництва єврозони. У ніч на середу в Японії вийдуть дані щодо індексів «Tankan».