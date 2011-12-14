Реальний ВВП у січні-листопаді становив 105,3%, стверджує Азаров

Реальний ВВП України у січні-листопаді 2011 року становив 105,3%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.

«За офіційними даними оцінки валового внутрішнього продукту України за січень-листопад 2011 року, реальний ВВП порівняно з аналогічним періодом попереднього року становив 105,3%», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, номінальний ВВП, за попередньою оцінкою, становив 1 трлн. 177 млн. грн., а у листопаді - 119 млрд. грн.

Також М.АЗАРОВ повідомив, що індекс дефлятора ВВП становив, приблизно, 13,5%.

«По всіх галузях економіки є хороше зростання», - підкреслив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, за словами М.АЗАРОВА, зростання ВВП в Україні за 10 місяців ц.р. становило 5,3%, за жовтень – 7,2%.

Національний банк України оцінює зростання валового внутрішнього продукту України (ВВП) у жовтні 2011 року на рівні 7%, у січні-жовтні – трохи більше 5%.

Номінальний розмір ВВП за підсумком 2011 року в Україні очікується на рівні 1,25 трильйона гривень.

Довідка УНІАН. Номінальний валовий внутрішній продукт України за підсумками 2010 року становив 1 трлн. 094,607 млрд. грн.

Зростання ВВП України у цілому за 2010 рік проти 2009 року становило 4,2%.