Міжбанк: відкриття торгів - 8,0165/8,0205 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0165/8,0205 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2523/0,2527, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,4395/10,4465. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар становили 1,3202/1,3204.

У вівторок, 13 грудня, Нацбанк на ринок не виходив.