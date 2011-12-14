Міжбанк: відкриття торгів - 8,0165/8,0205 грн./дол.
11:42, 14 грудня 2011Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0165/8,0205 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2523/0,2527, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,4395/10,4465. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар становили 1,3202/1,3204.
У вівторок, 13 грудня, Нацбанк на ринок не виходив.
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