На Кіровоградщині ліквідовано конвертаційний центр з оборотом у 130 млн. грн.

У Кіровоградській області ліквідовано конвертаційний центр, через який протягом 2009-2011 років було легалізовано більше 130 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА в Кіровоградській області з посиланням на першого заступника голови Анатолія КУРУПА.

До складу конвертаційного центру входили 29 суб’єктів господарювання, що відкрили розрахункові рахунки у різних банківських установах Києва, Кіровограда і Дніпропетровська. До злочинної групи, яка керувала роботою центру, входило 19 осіб.

Організатори шляхом використання підконтрольних їм суб’єктів господарювання надавали послуги з переведення коштів у готівку та мінімізації податкових зобов’язань реально діючим підприємствам. За це вони отримували плату у розмірі 3-8% від переведеної у готівку суми.

Такими послугами скористалися службові особи більш як 170 підприємств, зареєстрованих на території 18 областей України. Вони незаконно сформували податковий кредит з ПДВ на загальну суму близько 130 млн. грн.

Податківцями вилучено 18 системних блоків, відеосервер, 12 накопичувачів жорстких дисків, ноутбуки, мобільні телефони, кліше печаток і штампів, установчі документи і документи фінансово-господарської діяльності фіктивних підприємств.

З метою погашення збитків по кримінальній справі на 39 розрахункових рахунків накладено арешти. Слідство триває.