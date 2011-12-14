Кабмін вирішив створити Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу

Кабінет Міністрів України вирішив створити Державну фінансово-кредитну установу «Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир СЕМИНОЖЕНКО з посиланням на відповідне рішення, прийняте урядом.

За його словами, очікується, що фінансово-кредитна установа почне свою роботу з січня 2012 року і надаватиме венчурну фінансову підтримку інноваційним проектам, що відбираються на конкурсній основі серед малого бізнесу.

В.СЕМИНОЖЕНКО відзначив, що фінустанова буде створена при Держінформнауки.

Він уточнив, що фонд надаватиме фінансування у вигляді безпроцентних кредитів, грантів, а також компенсації процентних ставок за банківськими кредитами, що залучатимуться представниками малого бізнесу на реалізацію інноваційних проектів.

За словами В.СЕМИНОЖЕНКА, в 2012 році фінансово-кредитна установа матиме в своєму розпорядженні фінансовий ресурс в обсягу 25 млн. грн., половина з яких буде представлена за рахунок державного бюджету.