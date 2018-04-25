Україна-2012: спокійний рік реформами не потривожать?..

Напередодні 2012 року, звичайно, виникає цілком логічне запитання - яким він буде для України? Зокрема, що буде з гривнею, наскільки реальна загроза дефолту, чи продовжиться зростання економіки чи варто очікувати її рецесії? Якщо підсумувати відповіді експертів, які прокоментували УНІАН дану тему, то виходить, що якогось апокаліпсису боятися не треба, економіка потроху буде розвиватися, а рятівними колами для неї посеред світового хаосу можуть стати Євро-2012 і, як не дивно, парламентські вибори...

Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин:

Виходячи з помірного сценарію розвитку світової економіки наступного року, можна припустити, що зростання ВВП України в 2012 р. складе приблизно 4,5%, інфляція - 11%, а зовнішній державний борг - близько 40% ВВП. Природно, це за умови, що ми самі не наробимо якихось дурниць. Щодо зростання ВВП, то в даному випадку мова йде про самозбереження, саморозвиток бізнесу, що абсолютно не залежить від кроків, які вживаються в даній сфері владою. Якраз це і буде відповідати 3-4% річного зростання в сприятливих умовах, які може забезпечити українському бізнесу Євро-2012. Але це за умови відсутності будь-яких значних суспільних катаклізмів, жорсткого протистояння бізнесу і влади, наприклад, як акції представників малого та середнього бізнесу під час прийняття Податкового кодексу.

Якщо говорити про ймовірність дефолту, то думаю, що наступного року його не буде. Україна поки що має відносно сильні позиції, зокрема, досить непоганий показник золотовалютних резервів, є, звичайно, проблеми, пов`язані з обслуговуванням боргу, але певним балансуючим фактором може стати проведення Євро-2012. Є надія, що в Україну прийде капітал, інвестиції, запрацює сфера обслуговування. При цьому вибори не дозволять владі різко обмежувати соціальні виплати, вона буде намагатися підкидати якісь кошти малозабезпеченим верствам населення. Швидше за все, це будуть інфляційні гроші, але ж влада скаже, що підвищила пенсії, нехай навіть на кілька гривень. Номінальний бюджет може зрости приблизно на 15%, хоча 60-70% цього показника припаде на інфляційне наповнення. Таким чином, ймовірності дефолту в 2012 році немає. Наступний рік проскочимо.

Що ж до курсу гривні, то треба розуміти, що це - дуже видимий показник. І тому влада до виборів намагатиметься його утримувати. У тому числі і за рахунок різного виду обмежень. Я переконаний, що паспортизація - не останній захід на валютних ринках. Тому, якщо до виборів і відбудеться девальвація, то слабенька. З урахуванням того, що до жовтня курсова динаміка буде спокійна, середньорічний курс не вийде за рамки 8 грн.

Керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна" Олександр Вальчишен:

У 2012 році зовнішній борг України буде повільно зростати, але дефолт виключений. Що ж до ймовірності девальвації гривні, то це залежить від багатьох факторів. Один з них - чи буде влада утримувати "стабільність" гривні. Ми прогнозуємо за базовим сценарієм курс на рівні 8.33 грн./дол. в середньому за рік, але 8.10 грн./дол. на кінець 2012 року. Згідно з базовим сценарієм нашого макропрогнозу, темпи зростання економіки України в 2012 році продовжать сповільнюватися, що почалося в другій половині 2011 року. За результатами 2012-13 рр. реальне зростання ВВП складе 3,5% і 4,6%, відповідно.

Головними причинами гальмування є зниження показників економічної динаміки в країнах - основних торгових партнерах України (в першу чергу, куди направляється експорт) і більш стримане ставлення прямих і портфельних інвесторів до ризикових активів, до числа яких належать і інвестиції в акції та облігації країн, що розвиваються.

Наш базовий прогноз передбачає, що цінова стабільність в Україні буде витримуватися, в 2012 році ми очікуємо інфляцію на рівні 9,4%, в 2013 - 5,7%.

Головний внесок у цей показник вносить консервативна фіскальна політика, яка спрямована на зниження бюджетного дефіциту (до 3% в 2011 р. і нижче в 2012-13 рр.), а також збільшення обсягів капітальних видатків держбюджету, в тому числі на Євро-2012. Важливо також, що політика НБУ, спрямована на монетарну стабільність (на стримування ціни та усунення умов для девальваційного тиску на обмінний курс), не сприяє широкому приросту кредитного портфеля банківської системи.

З точки зору платіжного балансу економіки, дефіцит рахунку поточних операцій в 2012 році складе близько 8 млрд. дол., або 4,3% ВВП, в 2013 - 4,6 млрд. грн., або 2,1% ВВП. При цьому приплив прямих портфельних інвестицій в 2011-13 рр. забезпечить покриття дефіциту рахунку поточних операцій, що фундаментально говорить про відсутність умов для глибокої девальвації національної валюти. Ймовірне незначне зниження експортних цін на продукцію металургійної галузі - на 10%, порівняно з другим кварталі 2011 р. Підтримку платіжному балансу забезпечать експортний потенціал АПК, а також зниження імпорту природного газу. Середні ціни на природний газ за діючим контрактом становлять 329, 367 і 332 дол. за 1000 м3, відповідно, на 2011, 2012 і 2013 рр. Ймовірність здійснення базового сценарію нашого макропрогнозу - 50%.

Завідувач відділом Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України Сергій Кульпинський:

Розмови про можливий дефолт ще більш безпідставні і спекулятивні, ніж в 2008 році. Тоді прибутковості за облігаціями піднялися до рівня на порядок вище, ніж сьогодні облігації уряду Греції, хоча рівень боргу непорівнянний. Через декілька місяців прибутковості опустилися до прийнятного показника, але хтось встиг заробити, скупивши вчасно задешево наші борги. Крім того, тоді нерезиденти були в гривневих акціях (більше 4 млрд. дол.) і держоблігаціях (більше 2 млрд. дол.)

Сьогодні спостерігається схожа ситуація, оскільки заробити на фондовому ринку важко. Причому всі спекуляції зводяться до рівня золотовалютних резервів, що становлять 32,4 млрд. дол. Трохи більше року тому вони були ще менше - близько 24 млрд. дол. За останній рік населення скупило валюти на більш ніж 11 млрд. дол., таким чином всього за 3 роки після початку кризи в кишенях громадян стало більш ніж на 20 млрд. дол. більше, ніж до кризи, з урахуванням виплат за кредитами.

Чи можливий дефолт? Якщо врахувати, що, по-перше, виплати за зовнішнім боргом у корпоративному секторі включають і металургів, і сільське господарство. Навіть за падіння цін на метал на 10% в 2012 р., валютна виручка підприємств даного сектора складе не менше 15 млрд. дол., а внутрішня виручка аграрних виробників не залишає сумнівів у їх платоспроможності. По-друге, банки сплатили за останні 3 роки борги на 12 млрд. дол. в основному за рахунок погашення кредитів населення, на які ці кошти в загальному-то й залучалися, а обсяг готівкової валюти в їхніх руках становить від 50 до 70 млрд. дол. Крім того, висока рентабельність ряду секторів стимулює банки з іноземним капіталом залишатися в Україні. Їхні материнські компанії зацікавлені рефінансувати структури, які перебувають у нашій країні, оскільки кредити під такі ставки навряд чи вони матимуть можливість видавати в інших країнах. По-третє, уряд більшою мірою має довгострокові борги, а погашення облігацій на 1,1 млрд. дол. у 2012 році і рефінансування боргу ВТБ - не такі вже великі суми, навіть якщо ВВП виявиться нижче прогнозованого. Також, за багатьма оцінками, Україну відвідають не менше 1 млн. осіб у рамках Євро-2012, що означає додатковий приплив валюти від 1 до 2 млрд. дол.

Нарешті, Україна може стати цікавішою для іноземних фондів, оскільки кількість альтернатив скорочується: Китай за рядом параметрів «перегрітий» в основному через стрімке зростання кредитування в останні роки, тоді як в Україні це не дуже спостерігалося.

Серед необхідних кроків можна виділити пропозицію валютних ОВДП з прибутковістю не менше ніж валютні депозити, заборона на використання випущених ОВДП на покриття збитків рекапіталізованих установ, тимчасова заборона або максимальне обмеження роздрібного кредитування.

Головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Бєлан:

У 2012 році важливу роль в економічній політиці буде відігравати політичний фактор, а саме - парламентські вибори. У світлі цього валютна політика НБУ залишиться без змін: регулятор продовжить підтримувати гривню на поточному рівні, паралельно вживаючи заходів для обмеження попиту на валюту з боку населення, бізнесу і банків. Можливостей для цього у Нацбанку поки досить: незважаючи на скорочення золотовалютних резервів за останні два місяці, їх обсяг на кінець жовтня склав 34 млрд. дол. Це відповідає 4,3 місяця прогнозного імпорту товарів і послуг порівняно з мінімально безпечним значенням за три місяці. Чи вистачить резервів НБУ для підтримки курсу протягом усього наступного року, багато в чому буде залежати від ситуації у світовій економіці та підсумків газових переговорів з Росією. Оскільки повторення сценарію 2008 року у світовій економіці поки малоймовірно, а можливість перегляду газових угод з Росією досить висока, то курс наступні 12 місяців складе 8,0 грн./дол.

Макроекономіст інвестиційної компанії "Трійка Діалог Україна" Ірина Піонтковська:

Останнім часом динаміка економічних показників України була хорошою, але вона навряд чи є стійкою, враховуючи нетривалий характер впливу, який має відновлення сільгоспвиробництва на загальний темп росту, і погіршення зовнішнього середовища. Невизначеність навколо нових умов газової угоди і європейська боргова криза ускладнюють прогнозування. Поки наш прогноз – темп зростання ВВП в 2012 році дорівнює 4,0%, але не виключаємо, що, якщо зовнішня ситуація погіршиться ще сильніше, а влада продовжуватиме таргетувати курс гривні в умовах наростаючого подвійного дефіциту, то фактичний результат може виявитися значно гіршим. Рано чи пізно уряд домовиться з МВФ про доступ до решти кредитної лінії на суму близько 11 млрд. дол. в обмін на виконання низки критеріїв програми. В умовах світової фінансової нестабільності збереження фактично фіксованого валютного курсу видається нераціональним і робить економіку країни особливо вразливою до зовнішніх потрясінь.

Від автора: Незважаючи на "спокійні" прогнози, у всіх коментарях, наведених тут, таємничим чином зникло одне слово, яке ще рік тому дуже часто використовувалось українськими аналітиками, - реформи. І хоча представники влади продовжують невтомно його повторювати, але за стінами Кабміну і Адміністрації Президента воно чується все рідше і рідше. Чи то не проводяться, чи то проводяться так, що результату реформ якось не видно... Між тим, без реформ країна, яка спирається тільки на сприятливу зовнішню кон`юнктуру, приречена животіти на задвірках швидкоплинного світу. Але навіщо думати про погане напередодні Нового року? Якщо вірити експертам, то 2012-й буде не таким вже важким, як ми очікуємо...

Андрій Гарасим (УНІАН)