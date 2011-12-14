Реальна середня зарплата в Україні виросла за рік на 11,4%

Реальна заробітна плата виросла на 11,4% проти аналогічного місяця минулого року, повідомляє Урядовий портал.

За інформацією першого заступника міністра соціальної політики Василя НАДРАГИ, середній розмір заробітної плати в жовтні 2011 року склав 2729 грн., що на 17,5% більше від жовтня 2010 року. Реальна заробітна плата виросла на 11,4% проти аналогічного місяця минулого року.

"Як ви знаєте, наш уряд 4 рази піднімав мінімальну заробітну плату цього року, і з 1 грудня вона складає 1004 грн. Це - на 9% (чи на 82 грн.) більше, ніж у 2010 році. Також з 1 грудня підвищений розмір I тарифного розряду ЄТС до 704 грн., що на 104 грн. (на 17,3%) більше, ніж в 2010 році", - сказав В. НАДРАГА.

Він також повідомив, що на 1 жовтня 2011 року середній розмір пенсії складає 1 230,46 грн. і збільшився на 107 грн. (9,5%) проти жовтня 2010 року. Крім того, з 1 грудня ц.р. разом з іншими соцстандартами підвищений розмір мінімальної пенсії до 800 грн., що на 66 грн. (чи на 9,0%) більше, ніж отримували пенсіонери минулого року.

При цьому В. НАДРАГА нагадав, що інфляція в січні-листопаді (чи з початку року) складала всього 4,4%. Минулого року за той же період вона склала 8,2%.