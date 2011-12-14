Держбюджет з ціною газу у 416 дол. Кабмін подасть у ВР наступного тижня

Проект державного бюджету на 2012 рік, виходячи з ціни на газ для України у розмірі 416 дол. за тисячу кубометрів, для другого читання у Верховній Раді уряд подасть наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ на прес-конференції в середу.

Він повідомив, що уряд планує схвалити документ на засіданні Кабінету міністрів у понеділок, 19 грудня.

При цьому він зазначив, що в проекті бюджету на 2012 рік, прийнятому парламентом у першому читанні, була закладена така ж ціна газу.

"У понеділок буде розглянутий проект бюджету для другого читання на Кабміні, і ми виноситимемо його на Верховну Раду на наступний тиждень" - сказав А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 13 грудня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ припустив, що держбюджет на 2012 рік може бути прийнятий з розрахунку ціни на газ в 400 доларів, але не виключив її перегляду.

Як повідомляли ЗМІ, у понеділок, 12 грудня, глава "Газпрому" О.МІЛЛЕР заявив, що "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" до кінця року угоду щодо газу не підпишуть.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 20 жовтня прийняла в першому читанні проект державного бюджету на 2012 рік.

За словами голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, розгляд проекту бюджету в другому читанні планувався 8 грудня, проте був відкладеий через незавершення газових переговорів з Росією.