Клюєв сподівається, що ВВП у 2012 році перевищить 3,9% і досягне 5%

Перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сподівається, що, незважаючи на зниження прогнозу росту ВВП у 2012 році до 3,9%, Україні все ж вдасться досягти росту в 5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

При цьому віце-прем'єр сказав, що зниження росту ВВП сталося на вимогу МВФ.

"Це вимога МВФ, ми його (прогноз ВВП - УНІАН), звичайно, перерахували. Але якщо ми реалізуємо програму активізації внутрішнього ринку, то зможемо утримати цей ВВП на рівні 5%", - сказав А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня прийняла у першому читанні проект державного бюджету на 2012 рік, у якому ріст ВВП запланований на рівні 5%.

Проте, 28 листопада на засіданні Кабінету міністрів України було прийнято рішення знизити прогноз росту валового внутрішнього продукту у 2012 році з 5 до 3,9%.