Роздрібний товарообіг підприємств в Україні виріс на 13,6% – до 310,8 млрд. грн.

Об'єм роздрібного товарообігу підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, у січні-листопаді 2011 р. (у порівнянних цінах) виріс на 13,6% порівняно з січнем-листопадом 2010 року і склав 310,8 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, ріст об'ємів роздрібного товарообігу за підсумками січня-листопада 2011 р. зафіксований в усіх областях України.

При цьому найбільший ріст побачили в Київській області - на 22,3% - до 14 млрд. 840,5 млн. грн., Вінницькій області - на 18,7% - до 6 млрд. 577,5 млн. грн., Житомирській області - на 17,3% - до 5 млрд. 849,2 млн. грн., Черкаській області - на 17,1% - до 6 млрд. 401,6 млн. грн.