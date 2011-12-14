Позитивний фінрезультат підприємств України склав 97,4 млрд. грн.

Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні-жовтні 2011 року склав 97 млрд. 372,2 млн. грн. проти 44 млрд. 615 млн. грн. за січень-жовтень 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період прибуток отримали 59,8% підприємств країни, їх фінансовий результат склав 181 млрд. 789,7 млн. грн.

Зі збитком звітний період завершили 40,2% підприємств України, їх фінрезультат склав 84 млрд. 417,5 млн. грн.

За даними Держстату, звітний період завершили зі збитком 42,2% промислових підприємств України, їх фінрезультат склав 31 млрд. 096,2 млн. грн. Прибуток отримали 57,8% промпідприємств - вони завершили період з фінрезультатом 91 млрд. 784,1 млн. грн. Позитивний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-жовтень 2011 року склав 60 млрд. 687,9 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування у 2010 році склав 63 млрд. 266,4 млн. грн. проти "мінус" 31,6 млрд. грн. за 2009 рік.

У 2010 році прибуток отримали 63,2% підприємств країни - вони завершили рік з фінансовим результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

Зі збитком 2010 рік завершили 36,8% підприємств України, їх фінрезультат склав 90 млрд. 883,7 млн. грн.