ДПСУ пропонує підприємцям зареєструвати у грудні податкову накладну у Єдиному державному реєстрі

Державна податкова служба України пропонує підприємцям протягом грудня спробувати зареєструвати у Єдиному державному реєстрі податкових накладних хоча б одну податкову накладну.

Така ініціатива пов’язана з тим, що з 1 січня 2012 року Податковим кодексом запроваджується обов’язкова реєстрація податкових накладних, у яких сума ПДВ перевищує 10 тис. грн.

За попередніми розрахунками спеціалістів ДПС, ці нововведення приведуть до збільшення до 65 тис. (тобто в 10 разів) кількості підприємств України, що зобов’язані реєструвати податкові накладні.

З урахуванням цього, завчасна апробація зазначеного механізму керівниками та бухгалтерами підприємств надасть необхідний час бізнесу для адаптації. Крім того посадові особи СГД набудуть необхідного практичного досвіду, що дозволить їм уникати непорозумінь, збоїв та технічних помилок при реєстрації у подальшому.

Розширену інформацію про подання податкових документів в електронному вигляді розміщено на офіційному сайті Державної податкової служби України у розділі «Платникам податків про електронну звітність».