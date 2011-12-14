Клюєв прогнозує зростання ВВП за підсумками 2011 року на рівні 5%

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ прогнозує, що за результатами 2011 року зростання валового внутрішнього продукту становитиме 5%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, про це А.КЛЮЄВ заявив на прес-конференції в Києві.

Він відзначив, що зростання ВВП за 11 місяців становило 5,3%, а зростання промислового виробництва за підсумками січня-листопада становило 7,8%.

Добрі показники, відзначив А.КЛЮЄВ, демонструє машинобудування - збільшення обсягів виробництва більш ніж на 17,4%.

«Позитивну динаміку демонструє також сільськогосподарське виробництво - за 11 місяців цього року АПК зріс на 16,5%. Цього року очікується високий урожай зернових за всю історію незалежної України - станом на 12 грудня було зібрано більш як 55 млн. тонн. Це рекорд», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також відзначив, що реалізація масштабних інфраструктурних проектів, перш за все підготовка об`єктів до Євро-2012, сприяли закріпленню позитивної динаміки в будівництві - обсяги виконаних будівельних робіт за підсумками 11 місяців зросли на 12,5%. За його даними, зростання в секторі будівництва житла становило 100%.

А.КЛЮЄВ повідомив, що в 2011 році було побудовано близько 2 тис. км доріг, у наступному заплановано побудувати приблизно такі самі обсяги, заявив перший віце-прем`єр.

Він зазначив, що активізація виробничої діяльності оздоровила фінансовий стан підприємств - їх доходи збільшилися майже в 1,5 разу. «Завдяки цьому, більш ніж удвічі збільшився позитивний фінансовий результат усіх підприємств країни, який становив більш як 97 млрд. грн.», - наголосив А.КЛЮЄВ.

Він також відзначив, що стабільна і прибуткова робота вітчизняних підприємств активізувала інвестиційні процеси, які є основою довгострокового зростання і підвищення конкурентоспроможності економіки. За його даними, за підсумками січня-вересня інвестиції в основний капітал збільшилися на 21,2%.

«Підвищення рівня соціальних гарантій і доходів указує на утримання нами соціального вектора реформ. Так буде й надалі», - заявив перший віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України прогнозує, що зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2011 року становитиме 5%.

Державний бюджет України на 2011 рік було розраховано, виходячи із зростання ВВП на рівні 4,5%, інфляція – 8,9% (грудень проти грудня попереднього року).