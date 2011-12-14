Корупція на митниці призводить до зростання тіньового імпорту - підприємці

Корупція, що існує на митниці, призводить до зростання тіньового імпорту в країну.

Про це йшлося сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, голова робочої групи громадської ради при одній з митниць України Галина ВДОВИНА відзначає, що за останній рік один із українських портів систематично затримує вантажі. При цьому митники вимагають від підприємців хабарі за оформлення товарів.

У свою чергу член колегії Державної митної служби України, директор департаменту Віктор БОНДАР, який прийшов на прес-конференцію в УНІАН як запрошений, звернув увагу підприємців на необхідність фіксувати такі випадки в заявах до правоохоронних органів. «Звертайтеся до правоохоронних органів і давайте працювати в тому полі, яке дозволить виправити ситуацію... Ми зараз людину питатимемо, проводитимемо службове розслідування, він скаже: «Такого немає»... Ми не доведемо усно, що він вимагав чи не вимагав», - зазначив В.БОНДАР.

Проте, за словами Г.ВДОВИНОЇ, довести вимогу хабара з боку митників досить складно, оскільки часто такі вимоги не виходитимуть безпосередньо від того митника, який бере хабар, тобто існують посередники.

Як відзначив член профкому профспілок вантажних перевізників одного з регіонів Віктор БЕРЕСТЕНКО, через хабарі митників Україна практично втратила транзит контейнерів. «Вантажі пішли до інших портів», - наголосив він.

Генеральний директор Асоціації міжнародних експедиторів України Юрій ПРИХОДЬКО звернув увагу присутніх на прес-конференції представників Держмитслужби на необхідність працювати із запитами «належним чином». Оскільки, за його словами, відповіді на запити підприємців з боку митників на сьогодні є «формальними відписками».

Крім того, генеральний директор ТОВ «ПКФ Баллаком» Анжела БАЛАК заявила, що через проблеми, спровоковані діями митників, к 2010 році в Україні було закрито близько 170 тис. експедиторських компаній.