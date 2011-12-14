Стабільність, зростання депозитів та інвестицій підтверджують позитивний розвиток економіки - Клюєв

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ назвав три основні індикатори впевненості уряду України у стабільності економічного зростання в країні.

Про це А.КЛЮЄВ заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

За його словами, першим індикатором є макроекономічна стабільність. «Ми на сьогодні маємо стабільну національну валюту, забезпечену достатніми валютними резервами. Зростання цін за січень-листопад становило всього 4,4%», - заявив А.КЛЮЄВ.

Другим індикатором стабілізації економіки і довіри до влади перший віце-прем`єр назвав зростання депозитів фізичних осіб у банківській системі (за січень-листопад – на 11,2%). За його словами, така довіра сприяє збільшенню ресурсу для відновлення кредитування економіки.

За словами А.КЛЮЄВА, істотний приріст іноземних інвестицій - ще один важливий індикатор економічної стабільності країни.

За його даними, приріст сукупного обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку країни за 9 місяців становить 3,7 млрд. дол., а загальний їх обсяг перевищив 48 млрд. дол.