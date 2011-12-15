Уряд враховує рекомендації міжнародних рейтингових агентств, запевняє Клюєв

Уряд України враховує у своїй роботі рекомендації міжнародних рейтингових агентств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, про це він заявив на прес-конференції у Києві.

За словами першого віце-прем`єра, уряд плідно співпрацює з міжнародними рейтинговими агентствами в напрямку створення сприятливого клімату для розвитку бізнесу в Україні.

«Ми дуже цінуємо їхні поради, опрацьовуємо рекомендації і намагаємося відповідним чином скоригувати чинне законодавство. Адже це – інвестиції, робочі місця, соціальне забезпечення. Думаю, до березня-квітня остаточно завершимо цю роботу», - сказав А.КЛЮЄВ.

Відповідаючи на запитання щодо місця України в рейтингу Doing Business, він заявив, що в Україні, як і в минулі роки зберігається тенденція до поліпшення бізнес-клімату. При цьому віце-прем’єр пояснив, що автори цього рейтингу проводять відповідні дослідження до червня і на підставі результатів досліджень приймають рішення про місце в рейтингу тієї чи іншої країни. Проте цього року низка законодавчих рішень держави щодо створення сприятливого бізнес-середовища в Україні почала діяти після червня, тому дана робота не стала об`єктом дослідження рейтингових агенцій і не була врахована у рейтингу.

А.КЛЮЄВ висловив упевненість, що наступного року зусилля України будуть враховані у відповідних міжнародних рейтингах.

Як повідомляв УНІАН, Україна опустилася з 149-го на 152-е місце у рейтингу «Ведення бізнесу - 2012: ведення бізнесу в більш прозорому світі» (Doing Business-2012), що містить оцінки нормативно-правового регулювання, яке безпосередньо впливає на діяльність місцевих компаній в економіках 183 країн.