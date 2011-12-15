Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0160-8,0220 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0160/8,0220 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2519/0,2523, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,4350/10,4445. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар практично не змінилися – 1,3022/1,3024 (середа – 1,3030/1,3032).

В середу, 14 грудня, Нацбанк на ринок не виходив.