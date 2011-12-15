Відтік капіталу з Росії до грудня склав 74 млрд. дол., за листопад - 10 млрд. дол.

Відтік капіталу з Росії за підсумками січня-листопада поточного року склав близько $74 млрд, у тому числі в листопаді - близько $10 млрд, повідомив журналістам перший заступник голови ЦБ Росії Олексій Улюкаєв.

"Відтік капіталу за підсумками цього року у 85 мільярдів доларів теоретично цілком можливий: у нас за 11 місяців вже близько 74 мільярдів доларів", - сказав О.Улюкаєв, додавши, що в листопаді зафіксований відтік близько $10 млрд.

Він уточнив, що дані за 11 місяців і листопад - попередні, передає РІА "Новини".