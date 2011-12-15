У Білорусі прийнято попереднє рішення про амністію капіталу

Мінськ. У Білорусі на державному рівні прийнято попереднє рішення про проведення амністії капіталу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це на засіданні круглого столу заявив заступник директора Центру захисту прав власності Республіканської конфедерації підприємництва Ігор ЛЕДНІК.

За його словами, бізнес підготував свої пропозиції для проведення амністії капіталу спеціально до засідання, яке пройшло в Нацбанку Білорусі у кінці листопада.

"Проте засідання пройшло в закритому режимі, без участі представників бізнес-співтовариства", - сказав І.ЛЕДНІК.

При цьому він зазначив, що, за інформацією джерел з органів держуправління, прийнято попереднє рішення про проведення амністії капіталу. За словами І.ЛЕДНІКА, бізнес розглядає амністію капіталу передусім як інструмент для підвищення економічної безпеки країни.

У свою чергу заслужений юрист Білорусі, радник Міжнародної фінансової корпорації Валерій ФАДЄЄВ заявив, що, передусім, має бути прийняте політичне рішення про амністію капіталу. При цьому, за його словами, у рамках чинного законодавства провести амністію капіталу неможливо.

"Для цього необхідно підготувати відповідний грунт. Зокрема, внести зміни в чинну податкову систему, законодавчі акти про карну відповідальність а також інтенсивніше здійснювати кроки для лібералізації економіки", - сказав В. ФАДЄЄВ.

Він наголосив, що якщо прийняти законодавчий акт про амністію капіталу, але при цьому нічого не поміняти в чинному законодавстві, успіху не буде.

За словами експерта, важливо не лише прийняти законодавчий акт про амністію капіталу. "Багато що залежатиме від того, як він виконуватиметься", - підкреслив В. ФАДЄЄВ.

Довідка УНІАН. У вересні 2011 року глава Нацбанку Білорусі Надія ЄРМАКОВА звернулася з листом до прем'єр-міністра Михайла МЯСНИКОВИЧА щодо необхідності проведення амністії капіталу у зв'язку з фінансово-економічною ситуацією, яка складається в країні.