Путін заявляє, що країни-учасниці МС та ЄЕП не втратять свій політичний суверенітет

Прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН підкреслює, що країни-учасниці Митного союзу і Єдиного економічного простору - РФ, Білорусь і Казахстан - не втратять свій політичний суверенітет.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це В.ПУТІН сказав під час спілкування з росіянами в прямому ефірі.

"Митний союз, ЄЕП - це інтеграційні об'єднання абсолютно іншого класу, іншого рівня, іншої глибини - це реальна інтеграція з виходом на передачу частини функцій на наднаціональний рівень. Це не відродження Радянського Союзу, це збереження цілком і повністю незалежності цих держав, політичної незалежності", - підкреслив В. ПУТІН.

За його словами, така інтеграція потрібна для підвищення конкурентоспроможності країн-членів ТС і ЄЕП у світі і забезпечення вищого рівня життя громадян.

Російський прем'єр зазначив, що в Європі зараз фінансова криза, і вона виникла через те, що країни ЄС не погоджували маркоекономічні показники на наднаціональному рівні. "Зараз Франція, Німеччина борються за те, щоб усе якось виправити і передати на наднаціональний рівень деякі питання, пов'язані з регулюванням макроекономічних параметрів", - додав він.

За словами В. ПУТІНА, після впровадження цих пропозицій виникне прообраз об'єднаних штатів Європи. "Ми поки до такого рівня інтеграції не дісталися, але ми говоримо про можливість в майбутньому, після запуску ЄЕП перейти до формування Євразійського союзу", - нагадав він.

"У процесі переговорів і досягнення компромісу ми дійдемо і до цього - загальної валюти і узгодження макроекономічних параметрів", - вважає В. ПУТІН.

Довідка УНІАН. Президенти Росії, Білорусі і Казахстану підписали угоду про створення ЄЕП в грудні 2009 року. Митний союз трьох держав запрацював з січня 2010 року. До 1 січня 2012 року має бути завершене формування ЄЕП, а згодом у рамках об'єднання буде створений спільний енергетичний ринок і єдиний транспортний простір. У Митний союз запрошували Киргизстан, Україна і Таджикистан.

У жовтні цього року була створена робоча група зі вступу Киргизстану у Митний союз.