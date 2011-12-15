Білорусь прогнозує ріст товарообігу з Україною до 6,1 млрд. дол. - Семашко

Білорусь прогнозує ріст товарообігу з Україною за підсумками 2011 року до 6,1 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови уряду Білорусі Володимир СЕМАШКО сьогодні під час 20-го засідання українсько-білоруської комісії з питань торговельно-економічної співпраці.

За його словами, тільки за підсумками 11 місяців товарообіг між країнами склав 5,548 млрд. дол., при цьому в листопаді - близько 650 млн. дол.

В. СЕМАШКО зазначив, що традиційно найцікавішими сферами співпраці між Україною і Білоруссю залишаються сільгоспмашинобудування, фармацевтика і сільське господарство.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-секретаря Посольства України у Білорусі Олексія ЄМЕЛЬЯНЕНКА, товарообіг між Україною і Республікою Білорусь в січні-жовтні 2011 року збільшився на 43% порівняно з аналогічним періодом 2010 року, практично досягнувши рівня докризового 2008 року - 4,98 млрд. дол.

"З України у Білорусь традиційно поставляють чорні метали і вироби з них, електроенергію, олію соняшникову, кукурудзу та інше", - розповіли в українському посольстві.

В Україну експортовано білоруської продукції в січні-жовтні 2011 року на 3,3 млрд. дол. (ріст в 1,6 разу), імпорт української продукції у Білорусь збільшився на 17,5% і склав 1,68 млрд. дол.

"В основному, Білорусь експортувала в Україну добрива калійні (ріст в 2,5 разу), трактори і сідельні тягачі (ріст 60%), машини і механізми для прибирання і обмолоту сільськогосподарських культур (у 5,9 разу), автомобілі вантажні і нафтопродукти (близько 80%), зріджений газ (63%), шини, волокна синтетичні, панчішно-шкарпеткові вироби (у 1,3-1,4 разу) ", - повідомили в посольстві України у Білорусі.

Згідно з прогнозами, за підсумками 2011 року товарообіг між Україною і Білоруссю перевищить 5,5 млрд. дол. У 2010 році товарообіг склав близько 4,5 млрд. дол.