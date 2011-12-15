Цієї зими економіку країн єврозони очікує «м’яка» рецесія - Ernst&Young

Цієї зими економіку країн, які входять до зони вжитку євро, чекає "м'яка" рецесія.

Як повідомляє BBC, про це йдеться у прогнозі, оприлюдненому міжнародною аудиторською компанією Ernst&Young.

Згідно з прогнозом експертів цієї фірми, спад в єврозоні продовжиться впродовж першого півріччя 2012 р., внаслідок чого за підсумками наступного року буде зафіксований ріст на рівні усього 0,1%.

При цьому Ernst&Young передбачає, що до 2015 року безробіття в єврозоні навряд чи впаде нижче 10%.

"Реформи, погоджені на саміті 9 грудня, були кроком у правильному напрямку і реакція, судячи з усього, стала помірно позитивною, - зазначають експерти Ernst&Young. - Проте інвестори як і раніше украй стурбовані питанням, чи здатні уряди країн єврозони швидко реалізувати реформи і зберегти прихильність їм".

Аудиторська компанія вважає, що у 2013 році економіка єврозони повернеться до росту, і її ВВП збільшиться від 1,5% до 2%.

"Невизначеність, яка зависла над єврозоною, продовжує послабляти ентузіазм європейських компаній в ухваленні рішень про довгострокові інвестиції і винайм робочої сили", - вважає представник Ernst & Young Марк ОТТІ.