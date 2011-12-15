Голова ВР та Президент Кіпру за підписання Конвенції про уникнення подвійного оподаткування

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН і Президент Республіки Кіпр Димитріс ХРИСТОФІАС висловлюються за прискорення підписання міжурядової Конвенції про уникнення подвійного оподаткування, переговори щодо якої тривають вже декілька років.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Верховної Ради України, про це йшла мова сьогодні на зустрічі В. ЛИТВИНА і Д.ХРИСТОФІАСА.

В. ЛИТВИН сказав про застаріння чинної угоди, яка діє ще з часів СРСР. У цьому ж ряді, за його словами, стоїть також угода про сприяння і взаємний захист інвестицій, які є актуальним питанням, враховуючи високий рівень інвестиційної співпраці між Україною і Кіпром.

Також В.ЛИТВИН зазначив, що за 9 місяців 2011 р. спостерігалося збільшення об'єму двосторонньої торгівлі товарами і послугами між Україною і Кіпром на 19,5% (на 193,2 млн. дол. США) - до 1,2 млрд. дол. США порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На думку керівника парламенту, є усі можливості для поглиблення інвестиційної співпраці, зокрема, в питаннях розвитку транспортної і туристично-спортивної інфраструктури, будівництва промислових і житлових об'єктів, екологічних проектів, поновлюваних джерел енергії.

У цьому контексті В. ЛИТВИН сказав про важливість залучення кіпрських інвестицій в економіку України, нагадавши, що на початок жовтня Кіпр інвестував в економіку України 12,089 млрд. дол. США, що складає 24,9% загального об'єму іноземних інвестицій.

В. ЛИТВИН також підкреслив, що Україна надає велике значення розвитку дружніх і конструктивних стосунків з Республікою Кіпр.

Крім того, голова ВР підкреслив необхідність зосередити зусилля на реалізації домовленостей, які були досягнуті у рамках візиту Президента Республіки Кіпр в Україну 3-5 липня і, зокрема, стосуються подальшого зміцнення договірно-правової бази двосторонніх стосунків.

В. ЛИТВИН зазначив, що нині важливою є швидка ратифікація обома сторонами документів, які були підписані у рамках цього візиту. Він повідомив, що український парламент вже ратифікував дві угоди з числа документів, підписаних під час візиту: про економічне, наукове, технічне і промислове співробітництво і про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом.

Наступного тижня, за словами В.ЛИТВИНА, Верховна Рада має намір ратифікувати угоду про співпрацю між Україною і Кіпром у сфері автомобільних перевезень, а після завершення процедури міжвідомчого узгодження будуть ратифіковані й інші документи.

Окрім документів, які були підписані під час візиту, сказав В. ЛИТВИН, активно розробляється ряд двосторонніх угод, зокрема, про сприяння і взаємний захист інвестицій, про повітряне сполучення та у сфері охорони здоров'я і медичних наук, про співпрацю у сфері сільського господарства.

В. ЛИТВИН також висловив задоволення тим, що Угода про морське торгове судноплавство була вже погоджена обома сторонами, і може бути підписана у найближчому майбутньому, можливо, під час візиту високого рівня в Республіку Кіпр.

Як повідомлялося раніше, голова Верховної Ради України 14-16 грудня перебуває з офіційним візитом в Республіці Кіпр.