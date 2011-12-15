Сальдирований прибуток банківської системи у листопаді становив 0,3 млрд. грн. - НБУ

Сальдирований прибуток банківської системи у листопаді становив 0,3 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник директора генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України Наталія ІВАНЕНКО під час круглого столу.

"За підсумками жовтня було отримано місячний прибуток 0,5 млрд. грн., за підсумками листопада - 0,3 млрд. грн.", - сказала Н.ІВАНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сальдирований збиток комерційних банків за січень-жовтень 2011 року становив 5,2 млрд. грн., за відповідний період 2010 року — 10,6 млрд. грн.