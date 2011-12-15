На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0280/8,0360 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0160/8,0220, на 12:00 ціни піднялися до 8,0225/8,0260. На час закриття торгів цінові рівні досягли поточного максимуму - 8,0280/8,0360 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2519/0,2523, на 12:00 ціни знизилися - 0,2516/20. На час закриття торгів ціни підвищилися до 0,2518/0,2524. У Росії курс долар-рубль збільшився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,8500 (+0,0751).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2960/1,3035.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4350/10,4445, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,4070/10,4155. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися до 10,4320/10,4465.