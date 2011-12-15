Динаміка податкових надходжень до бюджету випереджає темпи збільшення ВВП на 20% - Клименко

Динаміка податкових надходжень до бюджету щокварталу випереджає темпи збільшення ВВП на 20%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це заявив голова відомства Олександр КЛИМЕНКО сьогодні під час XIII Всеукраїнського з`їзду Українського союзу промисловців і підприємців.

«Динаміка зборів у скарбницю щокварталу випереджає темпи збільшення ВВП на 20%», - зазначив голова ДПСУ.

За словами О.КЛИМЕНКА, вдосконалення процедури відшкодування ПДВ дало змогу припинити зловживання в цій сфері і збільшити суму надходжень у півтора рази. При цьому механізми тиску на бізнес не застосовуються, наголосив він, зазначивши, що рівень добровільної сплати податків досяг 96%.

Як повідомляв УНІАН, загалом за 10 місяців 2011 року до держбюджету надійшло 153,7 млрд. грн. податкових платежів, що в 1,5 разу перевищує фактичний показник відповідного періоду минулого року.