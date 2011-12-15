Товарообіг між Україною і Білоруссю за підсумками 2011 р. перевищить 6 млрд. дол. - Клюєв

Товарообіг між Україною і Білоруссю за підсумками 2011 р. досягне рекордного обсягу, і перевищить 6 млрд. дол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, про це він заявив у четвер у Києві під час 20-го засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічної співпраці

За словами А.КЛЮЄВА, лише за 9 місяців 2011 року товарообіг між Україною і Республікою Білорусь зріс на 41,3 % і становив майже 4,5 млрд. дол.

Він висловив упевненість, що необхідно і надалі забезпечувати такі високі темпи розвитку економічного співробітництва. «Це стосується взаємної торгівлі, реалізації спільних проектів, поглиблення коопераційних зв`язків», - сказав перший віце-прем`єр-міністр України.

За даними білоруської сторони, у 2011 році дуже добре розвивалася прикордонна торгівля – на прикордонні регіони припадає майже третина загального товарообігу між двома країнами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час засідання міжурядової українсько-білоруської комісії було підписано низку двосторонніх документів.

Наступне засідання відбудеться у травні 2012 року в Мінську.