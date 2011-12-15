Україна і Білорусь підписали низку двосторонніх документів

Представники урядів України і Білорусі сьогодні в Києві підписали низку двосторонніх документів.

Як передає кореспондент УНІАН, документи було підписано за підсумками 20-го засідання міжурядової українсько-білоруської комісії з питань торгово-економічної співпраці

Зокрема, перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ і перший заступник прем`єр-міністра Білорусі Володимир СЕМАШКО підписали програму науково-технічної співпраці організацій України і Білорусі з виходом на ринки третіх країн; план спільних дій щодо реалізації українсько-білоруських інфраструктурних проектів у транспортній сфері, які входять до складу транспортного коридору 9B Клайпеди - Вільнюс, - Мінськ - Київ, а також план спільних дій щодо реалізації українсько-білоруських інфраструктурних проектів у транспортній сфері, які входять до складу транспортного коридору 9B, в галузі залізничного транспорту.

У свою чергу перший заступник міністра закордонних справ України Руслан ДЕМЧЕНКО і його білоруський колега Ігор ПЕТРИШЕНКО підписали протокол обміну ратифікаційними грамотами Договору між Україною і Білоруссю про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання, а також план співпраці між зовнішньополітичними відомствами двох країн на 2012-2013 рр.

Голова Фонду держмайна України Олександр РЯБЧЕНКО і директор Фонду держмайна Республіки Білорусь Наталія ЖЕРНОСЕК підписали міжурядову угоду про статус об`єктів Білоозерської водоживильної системи Дніпровсько-Бузького каналу, розташованих на території Україні.

Наступне засідання міжурядкомісії відбудеться в травні 2012 року в Мінську.