Україна і Таджикистан продовжать програму економічного співробітництва до 2020 року

Україна і Таджикистан домовилися продовжити до 2020 року Міждержавну програму довгострокового економічного співробітництва між країнами на 2003-2012 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив на спільній прес-конференції з Президентом Республіки Таджикистан Емомалі РАХМОНОМ.

Президент України сказав, що у ході переговорів вони відзначили наявність значного потенціалу українсько-таджицької взаємодії і підтвердили готовність ефективно його використовувати на користь двох держав.

«Зокрема, виходячи з потреб наших країн, досягнута домовленість динамічно розширювати взаємовигідні зв`язки у торговельно-економічній, енергетичній, транспортній, науково-технічній, агропромисловій і інших сферах двосторонніх відносин», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Ми відзначили необхідність успішної і своєчасної реалізації заходів, передбачених Міждержавною програмою довгострокового економічного співробітництва між Україною і Республікою Таджикистан. У зв`язку з цим урядам наших країн доручено розробити і узгодити пропозиції щодо продовження дії цієї Програми до 2020 року», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Також, за його словами, президенти позитивно оцінили підсумки третього засідання Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, і вважають, що її ефективна робота на постійній основі значно активізує відносини між країнами.

В.ЯНУКОВИЧ переконаний, що з цією ж метою необхідно повною мірою використовувати потенціал бізнесу обох держав.

«Ми очікуємо, що на сьогоднішній зустрічі з представниками ділових кіл будуть відпрацьовані конкретні пропозиції з реалізації перспективних спільних проектів у різних сферах взаємодії. І буде створена так звана ділова рада», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.