Глава МВФ оцінює перспективи світової економіки як «досить похмурі»

Глава Міжнародного валютного фонду Крістін ЛАГАРД оцінює нинішні перспективи світової економіки як «досить похмурі».

Як повідомляє радіо «Свобода», за її словами, від ризиків, пов`язаних з наростанням кризових явищ, зараз не захищена жодна з національних економік.

К.ЛАГАРД наголосила на необхідності рішучих скоординованих дій багатьох країн для подолання ситуації, що склалася, і пожвавлення світової економіки.

У четвер одне з провідних рейтингових агентств – Fitch понизило кредитні рейтинги шести великих банків – із США, Франції, Великобританії, Німеччини і Швейцарії.

Того ж дня французьке відомство економічної статистики повідомило, що економіка Франції, очевидно, переживає рецесію, яка триватиме і в першому кварталі 2012 року.