Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 8,0280/8,0370 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0280/8,0370 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту становили 0,2523/0,2528, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,4420/10,4555. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують корегуватися – 1,3005/1,3007 (четвер — 1,3022/1,3024).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.