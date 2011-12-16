Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 8,0280/8,0370 грн./дол.
12:00, 16 грудня 2011Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0280/8,0370 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту становили 0,2523/0,2528, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,4420/10,4555. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують корегуватися – 1,3005/1,3007 (четвер — 1,3022/1,3024).
У четвер Нацбанк на ринок не виходив.
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