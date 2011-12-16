Впровадження Системи 112 в Україні коштуватиме 650 млн. грн., йдеться у листі міністра надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГИ Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у документі зазначається, що лише при належному фінансуванні міністерство зможе вчасно завершити побудову системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 у містах, які прийматимуть Євро-2012, і в межах усієї України – до кінця 2013 року. Втім, до цього часу залишаються не повністю вирішеним питання фінансування впровадження Системи 112.

Зокрема, у проекті Закону “Про державний бюджет на 2012 рік” МНС не передбачено фінансування на зазначені цілі. Одночасно на реалізацію Системи 112 проектом держбюджету у межах Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу передбачено виділити 452 млн. грн. Укрєвроінфпроекту.

Як пише В.БАЛОГА, за умови перепризначення МНС коштів, що спрямовуються у 2012 році Укрєвроінфпроекту, потреба у додатковому фінансуванні складатиме 198 млн. грн.

“З метою прискорення реалізації проекту за результатами переговорів з Агентством торгівлі та розвитку уряду США (USAID) за рахунок грантових коштів МНС отримало робочу версію техніко-економічного обґрунтування на створення Системи 112 в Україні. ТЕО розробила компанія Winbourne Consulting LLС (США). У результаті співпраці з компаніями – світовими лідерами у галузі створення систем екстреної допомоги населенню МНС підписало договір про наміри щодо розбудови Системи 112 в Україні з Siemens, Ericsson та Frequentis. При фінансуванні побудови Системи 112 за рахунок альтернативних джерел, у тому числі коштів інвесторів, які могли б акумулюватися у спеціальному фонді створення та розвитку Системи 112, відповідну роботу можна буде завершити не раніше 2015 року”, - йдеться у листі.

”Основні зусилля МНС в 2011 році були спрямовані на забезпечення своєчасного впровадження Системи 112 у містах, що приймають Євро-2012. У Києві та Харкові вже закінчено ремонтні роботи у приміщеннях, де передбачається розташування Центрів 112, розроблено технічну документацію на облаштування ліній зв’язку. У Донецьку та Львові відповідні роботи планується завершити до кінця 2011 року. Відповідно до положення про МНС, затвердженого указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 402, на міністерство покладено функції створення та впровадження в Україні системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. На виконання вимог указу МНС розроблено проект Закону України “Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112”, який схвалено Кабінетом міністрів України та прийнято у першому читанні Верховною Радою України», - зазначає у листі В.БАЛОГА.