Мінфін планує сьогодні розмістити ОВДП в іноземній валюті

Міністерство фінансів України планує сьогодні, 16 грудня, провести три розміщення облігацій внутрішньої держпозики, номінованих в іноземній валюті.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, заплановані три випуски ОВДП в інвалюті, по 500 тис. облігацій у випуску з датами погашення 12 грудня 2012 р., 10 грудня 2014 р. і 30 листопада 2016 року відповідно.

За інформацією Мінфіну, також планується розміщення п`яти випусків індексованих ОВДП.

Довідка УНІАН. 16 грудня 2011 набула чинності постанова Кабміну від 12.12.2011 № 1280 «Про внесення змін до постанови КМУ від 31 січня 2001 року № 80».

Відповідно до цієї постанови Міністерство фінансів України отримало можливість здійснення емісії облігацій внутрішньої державної позики України в іноземній валюті.