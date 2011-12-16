Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0270-8,0300 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0280/8,0370, до 12:00 ціни впали до 8,0210/8,0250. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,0270/8,0300 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2523/0,2528, до 12:00 ціни знизилися до 0,2519/0,2522. До закриття торгів ціни підвищилися до 0,2520/0,2524. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,8000 (- 0,0500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3005/1,3080.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4420/10,4555, до 12:00 ціни підвищилися до 10,4485/10,4580. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,4595/10,4675.