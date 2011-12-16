Позики для Кабміну здорожчають через погіршення прогнозу рейтингу України - експерт

Зміна агентством Moody's прогнозу рейтингу зобов'язань України на рівні В2 у національній та іноземній валютах зі стабільного на негативний згодом означатиме дорожчі запозичення для уряду від усіх кредиторів за винятком Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Так прокоментував наслідки рішення Moody's для України керівник аналітичного відділу групи "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU) Олександр ВАЛЬЧИШЕН.

"Зниженню прогнозу передували цілий ряд відомих причин - проблеми виконання бюджету, погіршення платіжного балансу, відсутність доступу до кредиторів, застій в програмі МВФ і негативний політичний фон на тлі ув’язнення колишнього прем'єр-міністра" - сказав аналітик.

У свою чергу, коментуючи вчорашнє рішення Moody's, фахівець відділу міжнародних продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Ольга СЛІВІНСЬКА сказала, що "схоже, ринок більшою мірою стежить і реагує на новини щодо розвитку переговорів з газової угоди і загальною макростатистикою, а пониження прогнозу, як наслідок цих подій, вже не впливає на ринок".

Нагадаємо, у четвер, 15 грудня, міжнародне рейтингове агентство Moody's змінило прогноз рейтингу зобов'язань України на рівні В2 в національній і іноземній валютах зі стабільного на негативний.

У повідомленні вказується, що головними причинами для зниження прогнозу рейтингу стало: збільшення ризиків у зв'язку з відсутністю прогресу в програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом; ризики зниження економічного розвитку в умовах послаблення світової економіки; політичні ризики, пов'язані з парламентськими виборами, проведення яких заплановане на 2012 рік.