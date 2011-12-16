Азаров вважає оптимальним скорочення держборгу до рівня 2007 року

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає оптимальним скорочення об'єму державного боргу до рівня 2007 року.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, відповідаючи на питання користувачів.

"Яку ціну ми вже платимо за газ. Це дуже велика ціна і виражається вона не лише в прямих перерахуваннях великих сум в Росію, а природно, відвернення цих сум від соціальних витрат, модернізації країни, але найбільша ціна - це нарощування державного боргу. А ми поставили перед собою завдання - вийти на бездефіцитний бюджет і поступово скорочувати наші борги, через декілька років прийти до того співвідношення, яке ми мали у 2007 р. Цей шлях відкриє нам і нашим компаніям доступ на ринок капіталу, прискорить модернізацію країни. Ось на це ми готові піти", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України на 31 жовтня 2011 року склав 471,38 млрд. грн. чи 59,09 млрд. дол., що на 9% більше порівняно з початком року.

У середині листопада М.АЗАРОВ заявляв, що уряд у 2012 році планує почати істотне скорочення державного боргу.

Також у 2012 році, за словами М.АЗАРОВА, уряд планує вийти на 2,5% - максимум 3% дефіциту бюджету.

11 листопада віце-прем'єр-міністр Сергій ТІГІПКО заявив, що в Україні держборг в допустимих межах і, за останніми даними, складає дещо більше 39% ВВП.