У Житомирській області податківці легалізували 3,7 млн. грн. нелегальних доходів

У Житомирській області за 11 місяців поточного року податківці легалізували 3,7 млн. грн. нелегальних прибутків.

Про це кореспондентові УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі ДПА України в Житомирській області.

Згідно з повідомленням, за вказаний період проведено 443 перевірки суб'єктів господарювання - юридичних і фізичних осіб щодо питання дотримання ними чинного податкового законодавства у виплаті заробітної плати.

Крім того, під час проведення контрольно-перевіркової роботи було виявлено 1005 фактів використання праці найнятих робітників без укладання трудових угод. Надалі до державної реєстрації і до оформлення трудових стосунків з працедавцем залучено 833 людини.

У поточному році на засіданнях комісій при органах місцевого самоврядування заслуховують керівників 445 юридичних осіб, у яких числилася заборгованість з виплати заробітної плати і податку з прибутків фізичних осіб. Також заслуховують керівників 507 юридичних осіб, які мінімізували виплату заробітної плати найнятим робітникам.

Також заслуховують 331 підприємеця, які використовують у своїй діяльності працю найнятих робітників з нарахуванням їм зарплати в розмірах, менших за мінімальні. У результаті вжитих заходів спільно податковими органами області і органами місцевого самоврядування до бюджету забезпечена сплата 5 065,0 тис. грн. податку на дохід фізичних осіб.