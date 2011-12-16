Міністерська конференція СОТ схвалила рішення про приєднання Росії до організації

Міністерська конференція Світової організації торгівлі схвалила рішення про приєднання Росії до СОТ.

Як передає агентство "Рейтер", Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ подякував членам конференції за це рішення, повідомив сьогодні сайт Кремля.

"У рамках Восьмої міністерської конференції СОТ ви схвалили рішення про приєднання Росії до Світової організації торгівлі. Цей підсумок тривалих і непростих переговорів вигідний як Росії, так і нашим майбутнім партнерам. Дякую усім учасникам переговорів за досягнення важливого результату", - написав Д.МЕДВЕДЄВ у своїй телеграмі.

Як повідомляв УНІАН, Росія прагнула вступу до СОТ з 1993 року.