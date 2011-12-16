Moody's погіршило прогноз рейтингів Києва і Харкова до «негативного»

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s погіршило прогноз рейтингів Києва і Харкова в іноземній і національній валюті «B2»зі «стабільного»до «негативного».

Про це йдеться в повідомленні рейтингового агентства, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, дане рейтингова дія послідувала услід за аналогічними діями Moody`s стсоовно суверенноого рейтингу України «B2», пов`язаними із збільшеними бюджетними та зовнішніми ризиками на тлі невизначеності щодо співпраці з МВФ.

Рейтингова дія також враховувала можливе погіршення економічної ситуації в Україні у зв`язку з проблемами у світовій економіці в цілому та збільшення політичних ризиків, пов`язаних з парламентськими виборами восени 2012 року.