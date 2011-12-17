Азаров доручив провести розслідування щодо закупівлі дорогих автомобілів для посадовців

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив провести службове розслідування щодо закупівлі дорогих автомобілів для посадовців державним підприємством "Ліски".

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну з приводу появи у ЗМІ повідомлення про бажання ще одного високопосадовця придбати дорогий автомобіль за 0,5 млн. грн.

"Ця забаганка чиновника не буде здійснена, адже Державне казначейство України категорично не здійснює таких видатків з державного бюджету", - підкреслюється в повідомленні.

В Департаменті запевнили, що за результатами службового розслідування відносно спроби придбання державним підприємством "Ліски" автомобіля Volkswagen Toureg за 0,5 млн. грн. буде дано належну оцінку діям посадовців.