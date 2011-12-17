Тігіпко має намір добитися ухвалення Трудового кодексу, законів про податки на багатство та офшори

У 2012 році віце-прем`єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО має намір зосередитися в першу чергу на реформі трудових відносин, легалізації ринку праці та заробітних плат, захисті прав дітей і змінах у податковому законодавстві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив під час онлайн-конференції на своїй сторінці у Facebook.

«Одним з найважливіших завдань буде ухвалення Трудового кодексу, який діє у нас з 70-х років минулого сторіччя без особливих змін. Також потрібні подальші зміни податкового законодавства. Перш за все, це стосуватиметься механізмів, які діють при операціях із країнами, де податки менші, ніж у нас - це Кіпр, деякі кантони Швейцарії, Ліхтенштейн», - заявив С.ТІГІПКО.

Віце-прем`єр відзначив, що також важливо ухвалити законопроекти про оподаткування багатства і операцій із класичними офшорними зонами.

«Сьогодні за нашим законодавством існує 36 офшорних зон. Першим кроком я пропоную збільшити їх кількість з 36 до 70. Другий крок – ввести 12-процентний податок на операції з цими зонами», - пояснив він.

Ще одним пріоритетним напрямом роботи С.ТІГІПКО назвав захист прав дітей.

«Дуже важлива реформа, яку ми почнемо активно опрацьовувати на початку наступного року, - це захист прав дітей. Це окрема проблема, яка в нашій країні вирішувалася абсолютно неефективно», - наголосив віце-прем`єр.

За його словами, держава повинна запропонувати нові підходи до цього питання, зокрема - перехід від інтернатної форми виховання дітей до сімейних форм.

Разом з тим, найважливішим рішенням цього року С.ТИГІПКО назвав ухвалення закону про пенсійну реформу.

«Це найбільше досягнення - без неї неможливо було обійтися. Це зробили всі країни Європи, причому набагато жорсткіше», - відзначив він.