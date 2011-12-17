Мінськ. У Білорусі податок на прибуток з 2012 року буде знижено з 24% до 18%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив міністр фінансів Білорусі Андрій ХАРКОВЕЦЬ, представляючи вчора в Палаті представників проекти законів про внесення поправок до Податкового кодексу і «Про республіканський бюджет на 2012 рік».

«Основні зусилля з подальшого зниження податкового навантаження на економіку зосереджені щодо головного інвестиційного джерела – прибутку підприємств. Пропонується знизити ставку податку на прибуток з 24% до 18%», - сказав А.ХАРКОВЕЦЬ.

Він відзначив, що це буде найнижча ставка в Митному союзі (у Росії та Казахстані ставка податку на прибуток становить 20% - УНІАН) і одна з найнижчих у країнах Західної Європи.

«Це позитивно вплине на рішення інвесторів про ведення бізнесу в Білорусі», - вважає міністр фінансів.

А.ХАРКОВЕЦЬ повідомив, що одночасно планується змінити підходи до податкового пільгування прибутку, замінивши їх загальноприйнятими і зрозумілими іноземним інвесторам механізмами стимулювання інвестицій.

Він зазначив, що сукупність таких рішень забезпечить зниження податкового навантаження на економіку у розмірі 0,4% ВВП, або близько 2 трлн. рублів.

«Це створює додаткові позитивні ефекти у вигляді швидкого повернення інвестиційних витрат, стимулювання довгострокових капітальних вкладень у виробничі активи, що покращить умови для відкриття бізнесу в Білорусі. Це дозволить також підвищити конкурентоспроможність білоруського експорту в Митному союзі», - сказав А.ХАРКОВЕЦЬ.

Довідка УНІАН. Наступного року в Білорусі передбачається зменшити податкове навантаження на малий і середній бізнес. Будуть знижені на 1% стандартні ставки податку при спрощеній системі оподаткування: з 8% до 7% без сплати ПДВ і з 6% до 5% - зі сплатою ПДВ.

Також планується звільнити організації від податку на прибуток, який одержано від реалізації інноваційної продукції власного виробництва і високотехнологічних товарів, якщо частка такого прибутку становить більш як 50%.

Нововведенням також стане надання платникам права змінювати впродовж податкового періоду обраний метод сплати податку на прибуток.